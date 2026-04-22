Çin’in yarı mamul ihracatı 2026’nın ilk çeyreğinde %29 arttı, Mart’ta %48 artış görüldü

Bu yıl Ocak-Mart döneminde Çin’in yarı mamul ihracatı yıllık bazda %28,99 artışla 3,30 milyon mt seviyesine ulaştı.

Mart ayında ise Çin’in yarı mamul ihracatı aylık %65,99, yıllık ise %48,37 atışla 1,53 milyon mt seviyesine çıktı. Böylece 2026 yılında tek bir aydaki en yüksek ihracat hacmine ulaşıldı.

Çin yerel piyasasında yarı mamul stoklarının uzun süredir görece yüksek seviyelerde seyretmesi, iç piyasada stok eritme baskısına işaret ediyor. Öte yandan Orta Doğu’da süregelen jeopolitik gerginlikler ve bölgenin geleneksel yarı mamul ihracatçılarından biri olan İran çıkışlı sevkiyatların durması, Çin menşeli ürünler için ikame etkisi yarattı. Bu nedenle Mart ayında görülen güçlü artışın ardından Çin’in yarı mamul sevkiyatlarının Nisan-Mayıs döneminde de güçlü kalması, Çinli yetkililer tarafından yakın vadede herhangi bir önlem getirilmemesi halinde ise daha uzun süre devam etmesi bekleniyor.