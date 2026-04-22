Çin’in yarı mamul ihracatı 2026’nın ilk çeyreğinde %29 arttı, Mart’ta %48 artış görüldü

Çarşamba, 22 Nisan 2026 15:18:04 (GMT+3)   |   Şanghay

Bu yıl Ocak-Mart döneminde Çin’in yarı mamul ihracatı yıllık bazda %28,99 artışla 3,30 milyon mt seviyesine ulaştı.

Mart ayında ise Çin’in yarı mamul ihracatı aylık %65,99, yıllık ise %48,37 atışla 1,53 milyon mt seviyesine çıktı. Böylece 2026 yılında tek bir aydaki en yüksek ihracat hacmine ulaşıldı.

Çin yerel piyasasında yarı mamul stoklarının uzun süredir görece yüksek seviyelerde seyretmesi, iç piyasada stok eritme baskısına işaret ediyor. Öte yandan Orta Doğu’da süregelen jeopolitik gerginlikler ve bölgenin geleneksel yarı mamul ihracatçılarından biri olan İran çıkışlı sevkiyatların durması, Çin menşeli ürünler için ikame etkisi yarattı. Bu nedenle Mart ayında görülen güçlü artışın ardından Çin’in yarı mamul sevkiyatlarının Nisan-Mayıs döneminde de güçlü kalması, Çinli yetkililer tarafından yakın vadede herhangi bir önlem getirilmemesi halinde ise daha uzun süre devam etmesi bekleniyor.


Benzer Haber ve Analizler

Çin’in kütük ticareti Güneydoğu Asya ve Körfez’e yapılan bağlantılarla canlandı, yarı mamul ihracatına kısıtlama ...

22 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya kütük ihracat piyasasında temkinli iyimser beklentiler öne çıktı

21 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı kütük fiyatlarında baskı sürerken değişim görülmedi, Endonezya çıkışlı teklifler yeniden yükseldi

14 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları yatay kaldı, Endonezya çıkışlı tekliflerdeki düzeltme sonrası görünüm zayıfladı

09 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı kütük fiyatları yatay ve en rekabetçi seviyelerde kalırken, Endonezya çıkışlı teklifler artış gösterdi

07 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Hurdadaki artış ve Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle fiyatlar yükselişte

27 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya çıkışlı kütük fiyatları Güneydoğu Asya ve Körfez ülkelerine yönelik bağlantılarda yatay seyre geçti

26 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya çıkışlı kütük fiyatlarındaki yükseliş yapılan satışların ardından yavaşlayabilir, navlun piyasası dengeleniyor

25 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı kütük, yüksek demir cevheri ve vadeli kok fiyatlarındaki artışla güçlü seyrini sürdürüyor

23 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’da kütük ithalatçıları son artışın ardından fiyatların dengelenmesini bekliyor

19 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük





