Çin’in sıcak sac ve levha ihracatı 2026 yılının Ocak-Şubat %14,5 düştü

Gümrük verilerine göre 2026 yılının Ocak-Şubat Çin’in toplam sıcak sac ve levha ihracatı yıllık bazda %14,5 düşüşle 9,33 milyon mt seviyesinde oldu.

1 Ocak itibarıyla Çin’de yürürlüğe giren ihracat lisansı uygulaması, özellikle KDV’siz sıcak rulo sac sevkiyatlarını ciddi şekilde azaltarak sıcak sac ve levha ihracatını doğrudan etkiledi. Şu ana kadar KDV’siz sıcak rulo sac satışlarının neredeyse sıfıra indiği görülüyor. Ancak bir tüccar konuyla ilgili olarak “Mart sonu ve Nisan itibarıyla KDV’siz tekliflerin geri geleceğine başladığına dair işaretler olduğunu düşünüyorum,” değerlendirmesinde bulundu.

Buna ek olarak Avrupa’daki SKDM kısıtlamaları ve özellikle Asya bölgesi başta olmak üzere küresel ölçekte uygulanan antidamping vergileri, bu yılın ilk iki ayında sıcak rulo sac ihracatında daha belirgin bir düşüşe yol açtı.