Çin’in sıcak sac üretimi Ocak-Şubat döneminde artmaya devam etti, artış hızı yavaşladı

Perşembe, 18 Mart 2021 14:45:46 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’in sıcak sac üretimi, yıllık bazda %15,4 artarak 29,87 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu artış hızı Aralık ayındaki artış oranına kıyasla 2 puan daha düşük.

Şubat ayında Çin’de ortalama sıcak sac fiyatları, uzun Çin Yeni Yılı tatili sonrasında kısıtlı bir aralıkta dalgalı seyir izledi. SteelOrbis verilerine göre, yukarı yönlü bir seyir izleyen fiyatlar 25 Şubat tarihinde aylık en yüksek seviyesine, 4.855 RMB/mt’a yükseldi. Bu artışta vadeli sıcak sac kontratlarındaki yükseliş ve artan demir cevheri fiyatları etkili oldu.

Ocak-Şubat döneminde Çin’in soğuk sac üretimi ise yıllık %36,1 artışla 6,01 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde yıllık bazda kaydedilen bu artış, Aralık ayında kaydedilene kıyasla 23,5 puan daha yüksek oldu.