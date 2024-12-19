Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Kasım döneminde %2,7 yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi Ocak-Kasım döneminde yıllık %2,7 artışla 195,09 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %4,4 artışla 43,49 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in sıcak rulo sac üretimi aylık %2,85 ve yıllık %9,5 artışla 17,51 milyon mt olurken, soğuk rulo sac üretimi aylık %0,29 artış ve yıllık %2,7 düşüşle 4,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları Kasım ayında önce yukarı yönlü hareket ederken daha sonra gevşedi. En yüksek fiyat seviyesi 3.660 RMB/mt (509$/mt) ile 8-11 Kasım tarihinde, en düşük seviye ise 3.570 RMB/mt (496,5$/mt) ile 19 Kasım tarihinde kaydedildi.