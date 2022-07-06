Çin’in özel tahvilleri Haziran ayında 1,37 trilyon RMB seviyesine ulaştı

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 15:12:59 (GMT+3) | Şanghay

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Çin’in özel tahvilleri Haziran ayında 1,37 trilyon RMB (200 milyar $) seviyesine ulaştı.

Buna ek olarak, yerel hükümetler üçüncü özel tahvil paketini uygulamaya sokmak için sıkı bir şekilde çalışıyor.

Üçüncü özel tahvil paketi, örneğin ulaşım altyapısı inşası, mevcut enerji projeleri ve düşük gelirli konut projelerine ek olarak etkili yatırımların genişletilmesini destekleyecek ve altyapı ile enerjiye yönelik yeni projeler oluşturulacak. Ayrıca, 2023 yılına ait özel tahvil kotası tahvillerin üçüncü paketindeki projelere aktarılabilir.