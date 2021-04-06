Çin’in otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Mart ayında yükseldi

Salı, 06 Nisan 2021 14:49:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil Satıcıları Birliği'ne göre (CADA), Mart ayında Çin’in otomobil satıcıları stok uyarı endeksi, Şubat ayında kaydedilene kıyasla 3,3 puan artış ve geçen yılın aynı ayında kaydedilene kıyasla 3,8 puan düşüşle %55,5 oldu.

CADA Başkan Yardımcısı Lang Xuehong uzun Çin Yeni Yılı tatili sonrasında borsadaki devamlı düşüşün Mart ayında otomobil sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.

Aynı zamanda, Ocak-Şubat döneminde önceden yapılan tüketimdeki artış Mart ayında piyasayı olumsuz etkiledi. Nisan ayındaki Qingming Festivali sebebiyle, Çin’in güneyindeki bazı müşterilerin araç almaya yanaşmayacağı ve bunun satışları azaltacağı düşünülüyor. Yine de ilkbahar dönemindeki otomobil fuarının piyasayı desteklemesi bekleniyor. Fakat Lang’a göre otomobil piyasası ilkbaharda her zamanki kadar canlı olmayacak.