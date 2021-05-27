Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı Ocak-Nisan döneminde 1,06 kat arttı

Perşembe, 27 Mayıs 2021 14:58:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 41 büyük sanayi sektörünün 39’unda brüt kâr yıllık bazda artarken, 1 sektörde azaldı ve 1 diğerindeyse zarardan kâra geçildi.

Söz konusu dönemde metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yıllık 1,06 kat artarak 152,98 milyar RMB (23,9 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %157,5 artışla 179,96 milyar RMB (28,1 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Çin'in madencilik ve cevher hazırlama sektörü, metal imalat sektörü ile demir yolları, deniz yolları, havacılık ve ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı Ocak-Nisan döneminde sırasıyla yıllık %194,4, %78,9 ve %21,1 artışla, 21,7 milyar RMB (3,4 milyar $), 55,4 milyar RMB (8,6 milyar $) ve 14,37 milyar RMB (2,24 milyar $) olarak kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde, hammadde segmentinin ve madencilik sektörünün brüt kârı ise emtia fiyatlarındaki hızlı artış ve son kullanıcı talebindeki iyileşmeyle birlikte artış gösterdi.