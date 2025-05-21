Çin’in kredi faiz oranını düşürmesi çelik sektörünü etkilemiyor

20 Mayıs tarihinde Çin Halk Bankası (PBOC), bir yıllık kredi faiz oranını (LPR) %3,1'den %3'e, beş yıllık kredi faiz oranını ise %3,6'dan %3,5'e indirdiğini açıkladı. Böylece ülkede kredi faiz oranları geçen yılın Ekim ayındaki 25’er baz puanlık indirimin ardından ilk kez aşağı çekilmiş oldu.

Bu hamlenin finansman maliyetlerini daha da düşürmesi, dolayısıyla piyasa olan güveni artırması ve ekonominin istikrarlı büyümesini desteklemesi bekleniyor. Bu kapsamda bu yılın Ocak-Nisan döneminde, önceki yılki %9,9'luk düşüşe kıyasla %10,3’lük bir düşüş kaydeden Çin gayrimenkul sektörü yatırımlarının artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu yılın ilk çeyreğinde, ülkede yeni inşaat başlangıçları yıllık bazda %23,8 düşüş göstererek önceki yılın aynı dönemine kıyasla sadece 0,1 puan ilerleme kaydedebildi.

Gayrimenkul sektörüne yönelik teşviklerin piyasaya yansıması zaman alabileceği düşünülüyor. Bu yüzden çelik piyasasına yönelik destek de neredeyse yok denecek kadar az. Çinli bir tüccar SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Bir dizi teşvik açıklanması bekleniyor ama çelik sektörü halen zayıf talebin etkisi altında. Bu nedenle Ocak ayından bu yana hem ihracat piyasası hem yerel piyasalarda kayda değer bir değişiklik olmuyor ve fiyatlar dar bir aralıkta dalgalı seyrediyor,” dedi. Bugün Çin’de vadeli çelik fiyatları haftanın başındaki hafif düşüşün ardından istikrarlı seyrediyor.