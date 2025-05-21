 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in kredi faiz oranını düşürmesi çelik sektörünü etkilemiyor

Çarşamba, 21 Mayıs 2025 15:44:34 (GMT+3)   |   Şanghay

20 Mayıs tarihinde Çin Halk Bankası (PBOC), bir yıllık kredi faiz oranını (LPR) %3,1'den %3'e, beş yıllık kredi faiz oranını ise %3,6'dan %3,5'e indirdiğini açıkladı. Böylece ülkede kredi faiz oranları geçen yılın Ekim ayındaki 25’er baz puanlık indirimin ardından ilk kez aşağı çekilmiş oldu.

Bu hamlenin finansman maliyetlerini daha da düşürmesi, dolayısıyla piyasa olan güveni artırması ve ekonominin istikrarlı büyümesini desteklemesi bekleniyor. Bu kapsamda bu yılın Ocak-Nisan döneminde, önceki yılki %9,9'luk düşüşe kıyasla %10,3’lük bir düşüş kaydeden Çin gayrimenkul sektörü yatırımlarının artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu yılın ilk çeyreğinde, ülkede yeni inşaat başlangıçları yıllık bazda %23,8 düşüş göstererek önceki yılın aynı dönemine kıyasla sadece 0,1 puan ilerleme kaydedebildi. 

Gayrimenkul sektörüne yönelik teşviklerin piyasaya yansıması zaman alabileceği düşünülüyor. Bu yüzden çelik piyasasına yönelik destek de neredeyse yok denecek kadar az. Çinli bir tüccar SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Bir dizi teşvik açıklanması bekleniyor ama çelik sektörü halen zayıf talebin etkisi altında. Bu nedenle Ocak ayından bu yana hem ihracat piyasası hem yerel piyasalarda kayda değer bir değişiklik olmuyor ve fiyatlar dar bir aralıkta dalgalı seyrediyor,” dedi. Bugün Çin’de vadeli çelik fiyatları haftanın başındaki hafif düşüşün ardından istikrarlı seyrediyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 21 Mayıs 2025

21 May | Hurda ve Hammadde

Çin'in demir cevheri üretimi Ocak-Nisan döneminde %12,2 düştü

21 May | Çelik Haberler

Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Nisan döneminde %10,3 düştü

21 May | Çelik Haberler

Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Nisan döneminde %7 arttı

21 May | Çelik Haberler

Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Nisan döneminde %4 arttı

20 May | Çelik Haberler

Çin’in gemi üretimi Ocak-Nisan döneminde yılında %8,4 azaldı

20 May | Çelik Haberler

Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Nisan döneminde %48,1 arttı

20 May | Çelik Haberler

Çin’in kok ihracatı Ocak-Nisan döneminde %30,4 azaldı

20 May | Çelik Haberler

Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları iyileşen görünüm sonucu yükseldi, bir süre yatay seyredebilir

16 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de demir cevheri fiyatları haftalık bazda arttı ama üretim duruşları beklendiği için düşebilir

15 May | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis