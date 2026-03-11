Çin’in kömür ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %1,5 arttı

Çin’in gümrük idaresi tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde toplam kömür ithalatı yıllık %1,5 artışla bu dönem için kaydedilen en yüksek seviyelerden biri olan 77,22 milyon mt’a çıktı.

Çin Kömür Taşımacılığı ve Dağıtım Birliği tarafından yayımlanan verilere göre 2026 yılı için toplam kömür ithalat hedefi yıllık %5,1 düşüşle 465 milyon mt olarak belirlendi. Endonezya’daki üretimin düşmesi nedeniyle ithalatın azalmasının beklenmesine rağmen 2026’nın başındaki güçlü talep Ocak-Şubat döneminde ithalat hacimlerini destekledi. Çin’de başta termal kömür olmak üzere toplam kömür üretiminin, 2026 yılında ithalattaki düşüşe rağmen %1’in altında artış göstereceği tahmin ediliyor.

Koklaşabilir taş kömürü segmentinde ise üretimde %5-8 düşüş bekleniyor. Bu durumun güvenlik gerekçesiyle uygulanan kısıtlamalardan kaynaklanacağı belirtiliyor. Buna karşın yüksek kalite koklaşabilir taş kömürüne yönelik talebin nispeten güçlü kalacağı ifade edilirken, Moğolistan, Rusya ve Avustralya’nın satışlarını 2025 seviyelerinde tutabileceği veya özellikle Moğolistan ve Rusya’nın fiyatlarını düşürmesi halinde biraz artırabileceği bildirildi.