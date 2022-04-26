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Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı birinci çeyrekte %8,94 arttı

Salı, 26 Nisan 2022 16:32:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın birinci çeyreğinde yıllık %8,94 artışla 12,26 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yalnızca Mart ayında, aylık %25,97 artışla ve yıllık %23,31 düşüşle 3,76 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ithal edildi.

Söz konusu çeyrekte, Rusya’dan yapılan koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %27,2 artışla 3,33 milyon mt oldu. Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ekonomik abluka altında ve ülkede ABD doları bazında yapılan işlemler tamamen durdu. Bu nedenle Rusya düşük fiyatlardan Çin’e ihracata yöneldi ve yuan cinsinden işlem yapmaya başladı. Ayrıca ödemelerin yakın gelecekte daha da kolaylaşmasıyla birlikte Çin piyasasına önümüzdeki aydan itibaren  Rusya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü girişinin artacağı belirtildi.

Bu yılın ilk üç ayında, pandemi kapsamında alınan sıkı önlemlere bağlı olarak Moğolistan’dan yapılan koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %65 düşüşle 2,1 milyon mt seviyesine geriledi. Toplam ithalat hacminin pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıla kıyasla daha düşük seviyelerde yer alabileceği ifade edildi.

Öte yandan ABD, Avustralya ve Kanada’dan yapılan koklaşabilir taş kömürü ithalatı aynı dönemde sırasıyla 2,58 milyon mt, 2 milyon mt ve 1,59 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü hammaddeler Çin Uzak Doğu çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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