Çin’in görünür paslanmaz çelik tüketimi Ocak-Eylül döneminde 20,35 milyon mt oldu

Salı, 02 Kasım 2021 11:36:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin Özel Kalite Çelik Üreticileri Birliği Paslanmaz Çelik Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin paslanmaz çelik üretimi, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, yıllık %8,64 artışla 23,83 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in paslanmaz çelik ithalatı yıllık %89,5 artışla 2,15 milyon mt; paslanmaz çelik ihracatı ise yıllık %37,5 artışla 3.30 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca, Çin’in görünür paslanmaz çelik tüketimi, söz konusu dönemde, yıllık %10,1 artışla 20,35 milyon mt seviyesinde yer aldı.