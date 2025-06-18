Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Mayıs döneminde %10,7 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk beş ayında %10,7 düşüşle 3,62 trilyon RMB (500 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı ise yıllık %2,9 düşüşle 353,15 milyon m2 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %9,9 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %21,4 geriledi.

Mayıs ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Nisan ayında kaydedilen %93,86’dan %93,72’e indi.