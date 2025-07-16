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Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları 2025 yılının ilk yarısında %11,2 düştü

Çarşamba, 16 Temmuz 2025 10:17:21 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk yarısında %11,2 düşüşle 4,67 trilyon RMB (650 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönem,  Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %3,2 düşüşle 458,51 milyon m2 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %9,1 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %20 geriledi.

Mayıs ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Nisan ayında kaydedilen %93,72’den %93,6’ya indi.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

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