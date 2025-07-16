Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları 2025 yılının ilk yarısında %11,2 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk yarısında %11,2 düşüşle 4,67 trilyon RMB (650 milyar $) seviyesinde yer aldı.
Aynı dönem, Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %3,2 düşüşle 458,51 milyon m2 olarak kaydedildi.
Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %9,1 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %20 geriledi.
Mayıs ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Nisan ayında kaydedilen %93,72’den %93,6’ya indi.