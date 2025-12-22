Çin’de yeni ticari gayrimenkul satışlarının 2026’da %6,2 düşmesi bekleniyor

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma kuruluşu CIA’nın açıklamasına göre ülkede satılan yeni ticari gayrimenkul alanının 2026 yılında yıllık bazda %6,2 düşmesi bekleniyor. Ancak düşüş hızının, 2025’te kaydedilen azalmaya kıyasla yavaşlayacağı öngörülüyor. Öte yandan Çin’de toplam gayrimenkul yatırımlarının da 2026 yılında yıllık bazda %11 gerileyeceği tahmin ediliyor.

CIA Başkan Yardımcısı Huang Yu, önümüzdeki beş yıllık dönemde ülke genelinde toplam kentsel konut talebinin yaklaşık 4,98 milyar metrekareye ulaşacağını öngördüğünü belirtti. %70-80’lik bir dönüşüm oranı varsayımıyla, önümüzdeki beş yıl boyunca yeni inşa edilen ticari konutların yıllık ortalama satış alanının 700-800 milyon metrekare seviyesinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

Piyasa stoklarının kademeli olarak azalması ve görünümün toparlanmasıyla birlikte, gayrimenkul sektörünün 15. Beş Yıllık Plan (2026-30) döneminin orta ve son aşamalarında mevcut düzeltme sürecinden çıkmasının beklendiği belirtildi.