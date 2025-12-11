 |  Giriş 
Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %5,9 arttı

Perşembe, 11 Aralık 2025 10:55:47 (GMT+3)   |   Şanghay

China Railway Corporation (CRC) tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak-Kasım döneminde Çin’in demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları yıllık %5,9 artışla 753,8 milyar RMB (106,5 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Bu yılın başından itibaren CRC Group, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ile Devlet Konseyinin aldığı karar ve düzenlemeleri uygulayarak ulusal stratejilere ve bölgesel ekonomik-sosyal kalkınmaya odaklandı ve dünya standartlarında modern bir demir yolu ağı oluşturma çalışmalarını hızlandırdı.


