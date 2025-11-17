 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde 94,6 milyar $ oldu

Pazartesi, 17 Kasım 2025 09:35:35 (GMT+3)   |   Şanghay

China Railway Corporation (CRC) tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak-Ekim döneminde Çin’in demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları yıllık %5,7 artışla 671,5 milyar RMB (94,6 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Bu yılın başından bu yana CRC, 14. Beş Yıllık Plan’da belirtilen ana projelere odaklanarak ve özellikle ülkenin orta ve batı bölgelerindeki demir yolu ağını güçlendirmeye yönelik yatırımları hızlandırarak kilit projelerin inşasını sürdürdü. Yatırımlar, yüksek hızlı trenler, yük koridorları ve aktarma merkezlerinin modernizasyonuna öncelik vererek yıllık yatırım hedeflerine ulaşılması için gerekli zemini hazırladı.

Çin, 2025 yılında demir yolu altyapısı için toplam 590 milyar RMB değerinde yatırımı tamamlamayı planlıyor. 

1$ = 7,0816 RMB


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Dağıtım 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de sabit varlık yatırımları 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde %1,7 düştü

17 Kas | Çelik Haberler

Çin çelik sektöründe sanayi üretimi 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %5,3 arttı

17 Kas | Çelik Haberler

Çin’in Daqin demir yolu hattında navlun hacmi 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %0,7 düştü

07 Kas | Çelik Haberler

Çin’in Daqin demir yolu hattında navlun hacmi 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde %1,15 düştü

07 Ağu | Çelik Haberler

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Mayıs döneminde %5,9 arttı

16 Haz | Çelik Haberler

Çin'in Ocak-Nisan döneminde demir yolu taşımacılığı yük hacmi %3,6 arttı

26 May | Çelik Haberler

Çin’in Daqin demir yolu hattında navlun hacmi Ocak-Nisan döneminde %4,05 düştü

08 May | Çelik Haberler

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Şubat döneminde %5,1 arttı

10 Mar | Çelik Haberler

Çin limanlarında demir cevheri stokları hafifçe arttı

30 Ara | Çelik Haberler

Çin’in demir yollarında kömür sevkiyatı ocak-kasım döneminde %13,5 azaldı

28 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis