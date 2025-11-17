Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde 94,6 milyar $ oldu

China Railway Corporation (CRC) tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak-Ekim döneminde Çin’in demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları yıllık %5,7 artışla 671,5 milyar RMB (94,6 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Bu yılın başından bu yana CRC, 14. Beş Yıllık Plan’da belirtilen ana projelere odaklanarak ve özellikle ülkenin orta ve batı bölgelerindeki demir yolu ağını güçlendirmeye yönelik yatırımları hızlandırarak kilit projelerin inşasını sürdürdü. Yatırımlar, yüksek hızlı trenler, yük koridorları ve aktarma merkezlerinin modernizasyonuna öncelik vererek yıllık yatırım hedeflerine ulaşılması için gerekli zemini hazırladı.

Çin, 2025 yılında demir yolu altyapısı için toplam 590 milyar RMB değerinde yatırımı tamamlamayı planlıyor.

1$ = 7,0816 RMB