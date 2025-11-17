 |  Giriş 
Çin çelik sektöründe sanayi üretimi 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %5,3 arttı

Pazartesi, 17 Kasım 2025 09:35:28 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yaptığı açıklamaya göre ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi Ocak-Ekim döneminde yıllık %5,3 artış kaydetti. Sadece Ekim ayında söz konusu üretim yıllık bazda %1,4 yükseldi.

Yılın ilk 10 ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %6,1 artarken, yalnızca Ekim ayında aylık %0,17 ve yıllık %4,9 artış gösterdi.

Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %5,6 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,6 arttı. Sadece Ekim ayında ise söz konusu sektörlerde üretim yıllık bazda %4,5 ve %4,9 arttı.


