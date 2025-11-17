Çin’de sabit varlık yatırımları 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde %1,7 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %1,7 düşüşle 40,89 trilyon RMB (5,8 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %0,1 düşüş kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %2,7 ve %3,8 artış gösterdi.

Yalnızca Ekim ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %1,62 azaldığı görüldü.