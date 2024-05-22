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Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Nisan döneminde %14 arttı

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 11:36:27 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi 2024 yılının ilk dört ayında %14 artışla 368,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Nisan ayında, Çin’in demir cevheri üretimi yıllık %11,5 artışla 87,90 milyon mt oldu. 

İthal demir cevheri fiyatları Nisan ayında yukarı yönlü hareket ederken Mayıs ayında yüksek seviyelerde sınırlı bir aralıkta dalgalandı. Çin’in gayrimenkul sektörünü güçlendirmek için açıkladığı teşvik politikaları ve ultra uzun vadeli özel hazine tahvillerinin ihraç edilmesi piyasa beklentilerini olumlu etkiledi. Önümüzdeki dönem çelik üreticilerinden gelen talebin güçlenmesiyle demir cevheri fiyatlarının artması ve demir cevheri üretim tonajının nispeten yüksek seviyelerde kalması bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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