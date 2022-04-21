Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Mart döneminde %2,1 arttı

Perşembe, 21 Nisan 2022 14:35:48 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %2,1 artışla 255,55 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Mart ayında, demir cevheri üretimi yıllık %8,6 artarak 94,76 milyon mt oldu.

İthal demir cevheri fiyatları Mart ayında dalgalandı. Buna göre, 7-8 Mart tarihlerinde 160$/mt CFR ile en yüksek seviyesinde yer alan ithal demir cevheri fiyatları, Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatlarında kaydedilen sert düşüşler nedeniyle 15 Mart tarihinde 135$/mt CFR ile en düşük seviyeyi gördü. Ancak fiyatlar ayın ortasından itibaren artışa geçti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Ocak-Mart döneminde Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık %5,2 düşüşle 268,35 milyon mt seviyesinde yer almıştı.