Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Kasım döneminde %7,1 arttı

Çarşamba, 20 Aralık 2023 09:36:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi yılın Ocak-Kasım döneminde %7,1 artışla 904,03 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in demir cevheri üretimi aylık %6,6 artış ve yıllık %1,1 düşüşle 85,57 milyon mt oldu.

İthal demir cevheri fiyatları 22 Kasım tarihine kadar yukarı yönlü hareket ederken daha sonra gevşedi. Aralık ayına girildiğinde vadeli demir cevheri fiyatları artış gösterse de Çin’i etkisi altına alan soğuk havalar ve çelik üreticilerinin talebinin zayıf olması nedeniyle 13 Aralık tarihinden itibaren düzenli olarak gevşedi.