﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Kasım döneminde %7,1 arttı

Çarşamba, 20 Aralık 2023 09:36:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi yılın Ocak-Kasım döneminde %7,1 artışla 904,03 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in demir cevheri üretimi aylık %6,6 artış ve yıllık %1,1 düşüşle 85,57 milyon mt oldu.

İthal demir cevheri fiyatları 22 Kasım tarihine kadar yukarı yönlü hareket ederken daha sonra gevşedi. Aralık ayına girildiğinde vadeli demir cevheri fiyatları artış gösterse de Çin’i etkisi altına alan soğuk havalar ve çelik üreticilerinin talebinin zayıf olması nedeniyle 13 Aralık tarihinden itibaren düzenli olarak gevşedi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Kanada’nın demir cevheri üretimi Ekim ayında %4,1 yükseldi

20 Ara | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 19 Aralık 2023

19 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 19 Aralık 2023

19 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yeniden düştü

19 Ara | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 18 Aralık 2023

18 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Aralık 2023

18 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Vale yedi yıl içinde sekiz briketleme tesisi kuracak

15 Ara | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 15 Aralık 2023

15 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 15 Aralık 2023

15 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Meksika’nın demir cevheri ithalat değeri Ekim ayında %3,7 arttı

15 Ara | Çelik Haberler