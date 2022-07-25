Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Haziran döneminde %2,9 arttı

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 12:01:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %2,9 artışla 501,21 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Haziran ayında, demir cevheri üretimi yıllık %9,2 artarak 98,7 milyon mt oldu.

İthal demir cevheri fiyatları Haziran ayında düştü. Buna göre, 8 Haziran tarihinde 147$/mt CFR ile en yüksek seviyesinde yer alan ithal demir cevheri fiyatları, Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatlarında kaydedilen düşüşler ve düşen çelik fiyatlarından dolayı çelik üreticilerinin azalan talebi nedeniyle 22 Haziran tarihinde 109$/mt CFR ile en düşük seviyeyi gördü.