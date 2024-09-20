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Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Ağustos döneminde %4,1 arttı

Cuma, 20 Eylül 2024 09:31:12 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi 2024 yılının ilk sekiz ayında %4,1 artışla 696,49 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ağustos ayında, Çin’in demir cevheri üretimi aylık %4,9 artış ve yıllık %16 düşüşle 73,64 milyon mt oldu.

İthal demir cevheri fiyatları ay başında aşağı yönlü hareket ederken 18 Ağustos’tan itibaren toparlanmaya başladı. En yüksek fiyat seviyesi 103$/mt ile 2-5 Ağustos’ta kaydedilirken en düşük seviye 91$/mt ile 16-18 Ağustos tarihinde görüldü. 1-18 Ağustos tarihlerinde çelik fiyatlarında görülen düşüş demir cevheri fiyatlarını olumsuz etkilerken Ağustos ayının sonunda demir cevheri fiyatları artış gösterdi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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