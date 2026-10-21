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Çin'in demir cevheri üretimi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %10,3 düştü

Çarşamba, 21 Ekim 2026 10:43:19 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in demir cevheri üretimi yıllık %10,3 düşüşle 665,45 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Düşüş oranı yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 1,5 puan hızlandı.

Eylül ayında Çin'de ithal demir cevheri fiyatları önce yükselirken, daha sonra düşüş kaydetti. Fiyatlar 8 Eylül tarihinde 102,8$/mt ile ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 29-30 Eylül tarihlerinde 95$/mt ile en düşük seviyesine geriledi.

Eylül ayında Çin'in demir cevheri üretimi yıllık %23,9 ve aylık %5,7 düşüşle 63,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: İnşaat Demiri Hammaddeler Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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