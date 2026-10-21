Çin'in demir cevheri üretimi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %10,3 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in demir cevheri üretimi yıllık %10,3 düşüşle 665,45 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Düşüş oranı yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 1,5 puan hızlandı.

Eylül ayında Çin'de ithal demir cevheri fiyatları önce yükselirken, daha sonra düşüş kaydetti. Fiyatlar 8 Eylül tarihinde 102,8$/mt ile ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 29-30 Eylül tarihlerinde 95$/mt ile en düşük seviyesine geriledi.

Eylül ayında Çin'in demir cevheri üretimi yıllık %23,9 ve aylık %5,7 düşüşle 63,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.