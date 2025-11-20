 |  Giriş 
Çin'in demir cevheri üretimi 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %3,2 düştü

Perşembe, 20 Kasım 2025 10:19:02 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosuna göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in demir cevheri üretimi, bir önceki yıla göre %3,2 azalarak 851,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Ekim ayında Çin'in demir cevheri üretimi, bir önceki yıla göre %2,9 ve aylık bazda %0,28 düşüşle 84 milyon mt oldu. 

Ekim ayında Çin’de ithal demir cevheri fiyatları önce yükseldi, sonra düştü ve ardından ayın sonuna doğru tekrar toparlandı. En düşük seviye 1-8 Ekim tarihlerinde 103$/mt, en yüksek seviye ise 13 Ekim tarihinde 108$/mt olarak kaydedildi. 


