Çin'in demir cevheri üretimi 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %3,2 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosuna göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in demir cevheri üretimi, bir önceki yıla göre %3,2 azalarak 851,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Ekim ayında Çin'in demir cevheri üretimi, bir önceki yıla göre %2,9 ve aylık bazda %0,28 düşüşle 84 milyon mt oldu.

Ekim ayında Çin’de ithal demir cevheri fiyatları önce yükseldi, sonra düştü ve ardından ayın sonuna doğru tekrar toparlandı. En düşük seviye 1-8 Ekim tarihlerinde 103$/mt, en yüksek seviye ise 13 Ekim tarihinde 108$/mt olarak kaydedildi.