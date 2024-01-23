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Çin’in demir cevheri üretimi 2023’te %7,1 arttı

Salı, 23 Ocak 2024 10:28:00 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi 2023 yılında %7,1 artışla 990,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Aralık ayında, Çin’in demir cevheri üretimi aylık %0,54 ve yıllık %0,4 artışla 86 milyon mt oldu.

İthal demir cevheri fiyatları Aralık ayında yukarı yönlü hareket ederken bu hareket 3 Ocak tarihine kadar devam etti. Ardından üretim kısıtlamaları ve Çinli üreticilerin kâr marjının düşmesiyle fiyatlar gevşemeye başladı. Ancak piyasa oyuncuları ithal demir cevheri fiyatlarının Çin Yeni Yıl tatilinden önce toparlanmasını bekliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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