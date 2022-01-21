Çin’in demir cevheri üretimi 2021 yılında %9,4 arttı

Cuma, 21 Ocak 2022 12:15:42 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi 2021 yılında yıllık %9,4 artışla 980,52 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, yılın ilk 11 ayında kaydedilene kıyasla 1 puan daha yavaş oldu.

Yalnızca Aralık ayında, demir cevheri üretimi aylık %0,15 artışla ve yıllık %1,6 düşüşle 78,51 milyon mt oldu. Söz konusu yıllık düşüş, Kasım ayında kaydedilene kıyasla 1,5 puan daha hızlı oldu.

İthal demir cevheri fiyatları, söz konusu ayda, yukarı yönlü hareket etti. Buna göre, 2 Aralık tarihinde, 99$/mt CFR ile en düşük seviyesinde yer alan ithal demir cevheri fiyatları, 24 Aralık tarihinde en yüksek seviyesine ulaşarak 125$/mt CFR’da kaydedildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, 2021 yılında, Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık %3,9 düşerek 1,12 milyar mt olurken, sadece Aralık ayında, aylık %17,99 ve yıllık %11,03 düşüşle 86,07 milyon mt demir cevheri ithal edildi.