Çin’in demir cevheri tüketiminde ithalatın payı %75’e geriledi

Çarşamba, 17 Kasım 2021 14:00:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin Metalürji Sanayi Planlama ve Araştırma Enstitüsü Sekreteri Li Xinchuang tarafından yapılan açıklamada, cansız seyreden talebe bağlı olarak ithal demir cevheri fiyatlarının, kısa süre önce 100$/mt seviyesinin altına indiği belirtildi. Xinchuang, fiyatlandırmada inisiyatif alınabilmesi amacıyla yerel demir cevheri üretimine devam edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Bu yılın Mayıs ayında, en yüksek seviyesi 233$/mt’u gören ithal cevher fiyatları, yakın zaman önce %60’dan fazla düşüşle yaklaşık 90$/mt seviyesine gerilemişti.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, demir cevheri ithalat hacmi yıllık %4,2, yalnızca Ekim ayında ise %14,2 düştü.

Xinchuang, sözlerine, “İthal demir cevherinin tüketimdeki payının, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, önceden kaydedilen %80’e kıyasla %75’e gerilemesi, üretim kapasitesinde ve üretimde iki taraflı kontrol sisteminin işe yaradığını gösteriyor. Ayrıca, demir cevheri ithalatının Avustralya ve Brezilya dahil olmak üzere çok az ülkeden yapılması sonucunda fiyatlandırmada etkisiz kalıyoruz,” şeklinde konuştu.

Çin Demir Çelik Birliği Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, demir cevheri piyasasındaki fiyatlandırma stratejisinin değişmediğini ve demir cevheri kaynaklarının garantiye alınmamış olmasının, uzun vadede, ülkenin çelik sektörünün istikrarlı kalkınmasını olumsuz etkilemeye devam edeceğini dile getirdi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu Kıdemli Müfettişi Xia Nong, hükümetin, yerel demir cevheri sektörünün gelişmesi için verdiği desteği artırmaya devam edeceğini söyledi. Nong, ayrıca, ülkenin bağımsız demir cevheri kapasitesinin devamlı olarak artırılmasını ve çelik sektöründe arz-talep zincirinin güvence altına alınmasını amaçlayan bir koordinasyon merkezi kurulması için çalışmalar yürütüleceğini ekledi.