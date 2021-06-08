Çin’in demir cevheri ithalatı Mayıs ayında daha da düştü, 90 milyon mt seviyesinin altını gördü

Salı, 08 Haziran 2021 14:20:48 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Mayıs ayında, mevsimsel etkenler ve özellikle Avustralya’dan sevkiyatların azalması nedeniyle Nisan ayında kaydedilene kıyasla %8,9 düşüşle ve yıllık %3,2 artışla 89,79 milyon mt demir seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, demir cevheri fiyatları ilk olarak 12 Mayıs tarihinde ayın en yüksek seviyesini görerek 235$/mt CFR seviyesinde yer aldı. Sert fiyat artışlarının ardından, Çin merkezi hükümetinin, emtia fiyatlarındaki hızlı artışı kontrol altına almak için önlemler almasıyla birlikte demir cevheri fiyatları, ayın sonunda düşüş trendi gösterdi ve 26 Mayıs tarihi itibarıyla 178$/mt CFR ile ayın en düşük seviyesini gördü.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin’de demir cevheri ithalatı yıllık %6 artışla 471,76 milyon mt oldu.

1$ = 6,3909 RMB