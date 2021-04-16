﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Mart döneminde %16,4 arttı

Cuma, 16 Nisan 2021 14:36:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi, yıllık bazda %16,4 artış kaydetti. Bu artış, üretim kısıntılarından dolayı yılın ilk iki ayında kaydedilen artışa kıyasla 5,2 puan daha yavaş oldu.

Aynı dönemde Çin'in 41 sanayi sektörünün 37’sinde katma değerli sanayi üretiminde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla artış kaydetti. Aynı dönemde, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimleri yıllık bazda sırasıyla %10,1 ve %27,4 artış gösterdi ve bu artışlar yılın ilk iki ayına kıyasla 7,4 ve 12,1 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

15  Nis

Masteel yeni profil üretim hattında bakım çalışması başlattı
14  Nis

Valin Steel’in net kârı birinci çeyrekte %81,06 arttı
14  Nis

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan başında arttı, stoklar yükseldi
08  Nis

Shandong 2021-25 döneminde 18,76 milyon mt çelik üretim kapasitesini devre dışı bırakacak
01  Nis

Ansteel’in net kârı 2020’de %10,69 arttı