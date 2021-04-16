Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Mart döneminde %16,4 arttı

Cuma, 16 Nisan 2021 14:36:54 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi, yıllık bazda %16,4 artış kaydetti. Bu artış, üretim kısıntılarından dolayı yılın ilk iki ayında kaydedilen artışa kıyasla 5,2 puan daha yavaş oldu.

Aynı dönemde Çin'in 41 sanayi sektörünün 37’sinde katma değerli sanayi üretiminde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla artış kaydetti. Aynı dönemde, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimleri yıllık bazda sırasıyla %10,1 ve %27,4 artış gösterdi ve bu artışlar yılın ilk iki ayına kıyasla 7,4 ve 12,1 puan daha yavaş oldu.