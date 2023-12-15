﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Kasım döneminde %7,5 arttı

Cuma, 15 Aralık 2023 11:22:46 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %7,5 artış kaydederken bu artış yılın ilk on ayına kıyasla 0,3 puan daha yavaş kaldı. Yalnızca Kasım ayında görülen yıllık artış %5,1 ile Ekim ayına kıyasla 2,2 puan daha yavaş bir seviyede kaydedildi.

Yılın ilk on bir ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %4,3 artarken, yalnızca Kasım ayında aylık %0,87 ve yıllık %6,6 artış gösterdi.

Aynı ayda ülkedeki madencilik sektörü üretimi %3,9 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,7 arttı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in ham çelik ve nihai mamul üretimi Kasım ayında artış gösterdi

15 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık başında %2,4 düştü

15 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hafifçe yükseldi

14 Ara | Boru

Çin’de yerel hurda fiyatları hafifçe artarken alıcılar ithal teklifleri çok yüksek buldu

13 Ara | Hurda ve Hammadde

Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında %50,7’ye çıktı

13 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Ocak ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 200 RMB/mt artırdı

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel ticari profil fiyatları yukarı yönlü

11 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı levha fiyatları yatay

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları hafifçe gevşedi

08 Ara | Yassı Ürünler ve Slab