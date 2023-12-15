Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Kasım döneminde %7,5 arttı

Cuma, 15 Aralık 2023 11:22:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %7,5 artış kaydederken bu artış yılın ilk on ayına kıyasla 0,3 puan daha yavaş kaldı. Yalnızca Kasım ayında görülen yıllık artış %5,1 ile Ekim ayına kıyasla 2,2 puan daha yavaş bir seviyede kaydedildi.

Yılın ilk on bir ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %4,3 artarken, yalnızca Kasım ayında aylık %0,87 ve yıllık %6,6 artış gösterdi.

Aynı ayda ülkedeki madencilik sektörü üretimi %3,9 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,7 arttı.