Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Kasım ayında %9,6 arttı

Salı, 15 Aralık 2020 12:29:16 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Kasım ayında metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi, soğuk havalar ve çevreyi koruma amacıyla üretimin askıya alınması nedeniyle, bu yıl Ekim ayında yıllık bazda kaydedilen %11,2’lik artışa kıyasla 1,6 puan düşüş göstererek yıllık bazda %9,6 artış kaydetti.

Söz konusu ayda, Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık bazda Ekim ayında kaydedilen %6,9 artışa göre 0,1 puan yükselerek %7 artış gösterdi.

Kasım ayında, Çin'in 41 sanayi sektörünün 34’ü katma değerli sanayi üretiminde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla artış kaydetti. Aynı ayda, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimleri yıllık bazda sırasıyla %2 ve %7,7 artış gösterdi.