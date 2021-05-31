Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında arttı, Haziran’da yatay seyir bekleniyor

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 14:01:41 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla 0,7 puan artarak %46,1 oldu.

Mayıs ayında, Çin’de çelik üretimi, Tansghan şehrindeki üretim kısıtlamaları ve son kullanıcı talebinin yavaşlamasına rağmen artış gösterdi.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi, bir önceki aya kıyasla 4,4 puan artarak %51,4 oldu. Yerel çelik fiyatlarının Mayıs ayının ilk yarısında sertçe artması sonucu elde edilen kâr artışı, üretimdeki artışı destekledi.

Aynı ayda, çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 5 puan düşüşle %39,4’e geriledi. Buna ek olarak, yeni ihracat siparişleri endeksi, iç piyasadaki yüksek fiyatlar ve ihracat vergi iadesinin uygulanması nedeniyle aylık 7,8 puan düşüş göstererek %43,9 oldu.

Söz konusu ayda, nihai mamul stok endeksi ise aylık 9 puan artışla %43,4 seviyesinde kaydedildi. Bu artış, çelik üreticilerinin hızlı stok eritme trendini tamamladığını gösteriyor.

Aynı zamanda, Çin çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi, hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle aylık 6,3 puan düşerek %63,1 seviyesine geriledi.

Haziran ayında, çelik fiyatlarında belirgin bir düşüş beklenmiyor ve fiyatların sınırlı bir aralıkta dalgalanacağı düşünülüyor. Çin’in doğusunda ve güneyinde yaklaşmakta olan yağışlı havalar ise, başta inşaat demiri ve filmaşin olmak üzere, inşaat sektöründen gelen çelik talebi azaltacak gibi görünüyor. Ayrıca, otomotiv üretimini olumsuz etkileyen çip arzı sorununun çelik talebini de yavaşlatması bekleniyor. Öte yandan, dar likiditenin emtia fiyatlarının artmasını engelleyeceği düşünülüyor.