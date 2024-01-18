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Çin’in çelik sektörü sanayi kapasite kullanım oranı 2023’ün son çeyreğinde %76,4 oldu

Perşembe, 18 Ocak 2024 10:58:30 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı geçtiğimiz yılın Ekim-Aralık döneminde, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla 2,9 puan artışla ve geçtiğimiz yılın Temmuz-Eylül dönemine kıyasla 2,7 puan düşüşle %76,4 seviyesinde yer aldı.

Toplam sanayi kapasite kullanım oranı Ekim-Aralık döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0,2 puan artış ve Temmuz-Eylül dönemine kıyasla 0,3 puan artışla %75,9 seviyesinde kaydedilmişti.    

2023 yılında ülkenin metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı, 2022’ye kıyasla 1,9 puan artışla %78,2 seviyesinde yer alırken toplam sanayi kapasite kullanım oranı yıllık 0,5 puan düşüşle %75,1 seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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