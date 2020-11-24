Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Ocak-Ekim döneminde %18,7 azaldı

Salı, 24 Kasım 2020 14:51:56 (GMT+3) | Şanghay

Çin gümrüğüne göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Çin yıllık bazda %18,7 düşüşle 26,9 milyon mt çelik sac ve levha ihracatı gerçekleştirdi.

Yalnızca Ekim ayında ise, ülkenin çelik sac ve levha ihracatı yıllık bazda %15,1 düşüş, fakat aylık bazda %8,9 artışla 2,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin’in ihracat hacmi aylık bazda artarak Asya’daki arz eksikliğini yansıtırken, ülkede yerel talep de iyileşti.

Ekim ayında, yükselen vadeli sıcak sac fiyatları ve değer kazanan yuan nedeniyle, Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları artarak 29 Ekim’de en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu ayda çelik sac ve levha ihracatının yıllık bazdaki düşüşü Eylül ayındaki düşüşe kıyasla 17,6 puan daha azdı. Ocak-Ekim döneminde ise söz konusu ihracatın yıllık bazdaki düşüşü geçen yılın aynı dönemindeki %19’luk düşüşe kıyasla 0,3 puan daha yavaş oldu.