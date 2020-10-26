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Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Eylül ayında %6,7 arttı

Pazartesi, 26 Ekim 2020 17:21:17 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Eylül ayında Çin’in çelik sac ve levha ihracatı, aylık %6,7 artış ve yıllık %32,7 düşüşle 2,24 milyon mt oldu.

Söz konusu ay boyunca, Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları düşerek ihracatı canlandırırken, yerel piyasada talep beklentilerin altında kaldı.

Çin gümrüğüne göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, Çin’in çelik sac ve levha ihracatı yıllık %19 düşüşle 24,46 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk dokuz ayındaki düşüş hızı ise, yılın ilk sekiz ayında kaydedilen 17,3 puana göre 1,7 puan daha fazla oldu.


Etiketler: yassı ürünler  çelik üretimi  levha  Çin  Uzak Doğu  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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