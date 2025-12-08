Çin’in çelik ihracatı 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde %6,7 arttı, Kasım’da %7,5 yükseldi

Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan son verilere göre bu yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık bazda %6,7 artışla 107,7 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Sadece Kasım ayında ise söz konusu ihracat aylık bazda %2 ve yıllık bazda %7,5 düşüşle 9,98 milyon mt oldu. Aynı ayda Çin’in nihai mamul ithalatı aylık bazda %0,8, yıllık bazda ise %5,5 düşüşle 496.000 mt seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 11 ayında ise ülkenin toplam nihai mamul ithalatı yıllık bazda %10,5 düşüşle 5,54 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Çin’in Bir Kuşak Bir Yol girişimine dâhil ülkelerde devam eden altyapı yatırımları, çelik ihracatı için istikrarlı bir pazar oluşturdu.