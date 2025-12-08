 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in çelik ihracatı 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde %6,7 arttı, Kasım’da %7,5 yükseldi

Pazartesi, 08 Aralık 2025 11:00:44 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan son verilere göre bu yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık bazda %6,7 artışla 107,7 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Sadece Kasım ayında ise söz konusu ihracat aylık bazda %2 ve yıllık bazda %7,5 düşüşle 9,98 milyon mt oldu. Aynı ayda Çin’in nihai mamul ithalatı aylık bazda %0,8, yıllık bazda ise %5,5 düşüşle 496.000 mt seviyesinde gerçekleşti.  

Yılın ilk 11 ayında ise ülkenin toplam nihai mamul ithalatı yıllık bazda %10,5 düşüşle 5,54 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Çin’in Bir Kuşak Bir Yol girişimine dâhil ülkelerde devam eden altyapı yatırımları, çelik ihracatı için istikrarlı bir pazar oluşturdu.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları üretim düşüşüne ve teşviklere rağmen aşağı yönlü

08 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 8 Aralık 2025

08 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı levha fiyatları yatay, mevsimsel yavaşlama yerel talebi etkilemeye devam ediyor

08 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hebei’de beş şehirde hava kirliliği nedeniyle ikinci seviye acil durum önlemleri başlatıldı

08 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Kasım ayının sonunda %6,4 azaldı, stoklar düştü

08 Ara | Çelik Haberler

Çin’de ekskavatör satışları 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde %16,7 arttı

08 Ara | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 5 Aralık 2025

05 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok ve koklaşabilir taş kömürü fiyatları son artışlardan sonra gevşedi

05 Ara | Hurda ve Hammadde

CISA paslanmaz çelik sektörüne aşırı rekabetten kaçınma çağrısı yaptı

05 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2025 yılı 24-30 Kasım döneminde %0,4 yükseldi

05 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis