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Çin'in çelik çubuk ihracatı 2026 Ocak-Temmuz döneminde %12,3 arttı

Çarşamba, 19 Ağustos 2026 11:38:02 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin'in çelik çubuk ihracatı yıllık %12,3 artışla 11,93 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, artış hızı yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 1,5 puan hızlandı. Aynı dönemde filmaşin ihracatı yıllık %5,2 düşüşle 1,60 milyon mt seviyesinde yer alırken, düşüş hızı Ocak-Haziran dönemine kıyasla 0,4 puan yavaşladı. Çin'in köşebent/profil ihracatı ise yıllık %4,9 artışla 4,58 milyon mt olurken, artış hızı ilk altı aya kıyasla 0,8 puan yavaşladı.

Yalnızca Temmuz ayında Çin'in çelik çubuk ihracatı yıllık %20,9 artarken ve aylık %4,5 düşerken 1,92 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Filmaşin ihracatı ise yıllık %3,2 ve aylık %4,0 düşüşle 240.000 mt oldu. Aynı ayda köşebent/profil ihracatı yıllık %0,4 ve aylık %1,5 artışla 660.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında Çin'in toplam mamul çelik ihracatı yıllık %2,9 artarken, çelik çubuk ihracatının çok daha güçlü bir şekilde, %20,9 yükselmesi dikkat çekti. Bu durum, büyük ölçüde inşaat ve altyapı sektörlerinden kaynaklanan çelik çubuk talebinin, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'daki gelişmekte olan ekonomilerde devam eden altyapı projelerinin desteğiyle güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret ediyor.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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