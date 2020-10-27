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Çin’in bu yıl 1 milyar mt’dan fazla çelik üretmesi, üreticilerin kârının %5 azalması bekleniyor

Salı, 27 Ekim 2020 17:11:16 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Qu Xiuli, Çin çelik endüstrisinin, özellikle üçüncü çeyrekte olmak üzere bu yılın ilk üç çeyreğinde yükseliş grafiği gösterdiğini, hammadde fiyatlarının da yüksek seviyelerde yer alarak üretim maliyetlerini artırdığını belirtti.

CISA, 2020 yılında Çin’in ham çelik üretiminin yıllık %3-5 artışla 1 milyar mt barajını aşacağını öngördü. Buna ek olarak, bu yıl Çinli çelik şirketlerinin toplam brüt kârının, 2019 yılında kaydedilen 188,99 milyar RMB seviyesine kıyasla hafifçe düşerek 180 milyar RMB (25,8 milyar $) olması bekleniyor.


Etiketler: hammaddeler  Uzak Doğu  üretim  Çin  çelik üretimi  ham çelik  |  benzer haberler »


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