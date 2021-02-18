Çin’in 300 şehrinde arazi satışlarından elde edilen gelir 2020’de %16 arttı

Şanghay merkezli bir gayrimenkul işlemleri hizmeti sağlayıcısı E-House’un gayrimenkul araştırma enstitüsü CRIC tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020’de Çin’deki yerel hükümetlerin 300 büyük şehirde müteahhitlere gerçekleştirdikleri arazi satışından yıllık bazda %16 artışla 7,43 trilyon RMB (1,15 trilyon $) gelir elde edilirken, artış hızı 2019’da kaydedilen %14’e kıyasla 2 puan daha yüksek oldu.
Çin’de birinci kademe şehirlerdeki kaliteli arazi miktarının artması ve 2020’nin ilk yarısında gevşeyen ekonomik çevreler, arazi satışlarından elde edilen gelirin artmasına katkı sağladı. 2020 yılında, Çin’de yapılan arazi satışları birinci kademe şehirlerde yıllık %31 artarken, ikinci kademe şehirlerde yıllık %5 artış kaydetti.
1$ = 6,4536 RMB