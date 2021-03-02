Çin’in 100 büyük şehrinde ortalama yeni konut fiyatları Şubat ayında %4,01 arttı

Salı, 02 Mart 2021 15:29:33 (GMT+3) | Şanghay

Şanghay merkezli bir gayrimenkul işlemleri hizmeti sağlayıcısı E-House’un gayrimenkul araştırma enstitüsü CRIC tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında, Çin’deki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları yıllık bazda %4,01 artışla metrekare başına 15.884 RMB (2.459$/m2) seviyesinde kaydedildi ve bu artış hızı Ocak ayında kaydedilen yıllık artış oranından 0,45 puan daha hızlı oldu. Aylık bazda ise %0,2 artış kaydetti ve bu artış oranı Ocak ayının aylık artış oranından 0,17 puan daha düşük.

Şubat ayında, Çin’de ortalama konut fiyatları aylık bazda 66 şehirde artış ve 27 şehirde düşüş gösterirken, fiyatlar 7 şehirde yatay seyretti.

Söz konusu ayda, ülkede 100 büyük şehirde ikinci el konut fiyatları aylık %0,28 artışla 15.585 RMB/m2 (2.412,5$/m2) oldu, bu artış Ocak ayına kıyasla 0,04 puan daha düşüktü. Yıllık bazda ise %3,3 artış kaydetti ve bu artış oranı Ocak ayının yıllık artış oranından 0,08 puan daha yüksek.

2020 yılında birinci kademe şehirlerdeki emlak piyasasının fazla yükselmesi nedeniyle, Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Shenzhen piyasayı kontrol altına almak amacıyla düzenleyici politikalar yayımladı ve bu da söz konusu ayda ortalama konut fiyatlarının aylık bazda düşmesiyle sonuçlandı. Çin Yeni Yıl tatili sonrasındaki ilk ay olan Mart’ta ise, emlak piyasasında daha fazla konut bulunması ve alıcıların talebinin daha iyi olması, bunun sonucunda da ortalama yeni konut fiyatlarının yatay seyretmesi bekleniyor.