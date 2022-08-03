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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Temmuz’da %0,01 düştü

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 13:54:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Temmuz ayında aylık %0,01 düşüş fakat yıllık %0,52 artışla 16.204 RMB/m2 (2.401$/m2) seviyesinde kaydedildi. Haziran ayında aylık bazda %0,04 artış görülmüştü. Haziran ayına kıyasla, Temmuz ayında kaydedilen yıllık bazdaki artış ise 0,36 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan söz konusu ayda ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,09 düşüş ve yıllık %0,35 artışla 16.012 RMB/m2 (2.372$/m2) seviyesine yer aldı. Haziran ayına kıyasla, Temmuz ayında kaydedilen yıllık bazdaki artış 0,52 puan daha yavaş olurken, aylık bazdaki artış 0,07 puan daha yüksek oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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