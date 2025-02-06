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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Ocak’ta aylık %2,76 arttı

Perşembe, 06 Şubat 2025 11:12:37 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Ocak ayında aylık %0,23 ve yıllık %2,76 artışla 16.693 RMB/m2 (2.328$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,51 ve yıllık %7,22 düşüşle 14.130 RMB/m2 (1.971$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,02 puan daha az olurken, yıllık bazdaki düşüş 0,04 puan daha az gerçekleşti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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