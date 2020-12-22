Çin’de yerel hükümetlerin 50 şehirde arazi satışlarından elde ettiği gelir yılın başından bu yana 3,95 trilyon RMB’ye ulaştı

Salı, 22 Aralık 2020 12:29:43 (GMT+3) | Şanghay

Şanghay merkezli gayrimenkul araştırma enstitüsü Centaline Group’a göre, bu yıl 21 Aralık itibarıyla Çin’deki yerel hükümetlerin 50 büyük şehirde müteahhitlere gerçekleştirdikleri arazi satışından yıllık bazda %18,7 artışla 3,95 trilyon RMB (6,04 trilyon $) gelir elde edildi.

Özellikle de, Şanghay, Hangzhou, Guangzhou ve Nanjing’deki arazi satışlarından elde edilen gelir 200 milyar RMB’nin (30,6 milyar $) üzerinde kaydedilirken, Pekin, Wuhan, Ningbo, Foshan, Suzhou, Chengdu, Chongqing, Shenzhen ve Xi’an’daki arazi satışlarından 100 milyar RMB’nin (15,3 milyar $) üzerinde gelir elde edildi.

Bununla birlikte, 31 şehirde arazi satışlarından elde edilen gelir 50 milyar RMB’yi (7,6 milyar $) aşarak rekor kırdı.

Centaline Group’un baş analisti Zhang Dawei, bazı şehirlerin arazi fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte, bazı şehirlerde ortalama bir arsanın, al-sat yapanların en yüksek teklifi ile ilk teklif edilen fiyat arasındaki fark olan prim oranında artışlar görüldüğünü söyledi.

1$ = 6,5387 RMB