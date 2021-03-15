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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Şubat döneminde %35 arttı

Pazartesi, 15 Mart 2021 12:03:34 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Çin’de sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %35 artışla 4,52 trilyon RMB (700,000 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde sabit varlık yatırımları, 2019 yılının Ocak-Şubat dönemine kıyasla ise %3,5 artmış oldu.

Ocak-Şubat döneminde ülkede altyapıya yapılan sabit varlık yatırımları %36,6 artarak, 2020 yılının aynı dönemine hızına kıyasla 35,7 puan daha yüksek oldu ve bu da altyapıya yapılan yatırımların artırdığını gösterdi.

Ocak-Şubat döneminde Çin’in gayrimenkul piyasası yatırımları yıllık bazda %38,3 yükseldi. Aynı dönemde madencilik ve imalat sektörü yatırımları sırasıyla yıllık %15,8 ve %37,3 yükseldi. 2020 yılının aynı döneminde madencilik ve imalat sektörü yatırımları sırasıyla %14,1 ve %2,2 düşüş kaydetmişti.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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