Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Mayıs döneminde %3,7 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %3,7 artışla 19,19 trilyon RMB (2,7 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %5,6 artış kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %5,8 ve %8,5 artış gösterdi.

Yalnızca Mayıs ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %0,05 artış kaydettiği görüldü.