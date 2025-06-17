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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Mayıs döneminde %3,7 arttı

Salı, 17 Haziran 2025 09:58:02 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %3,7 artışla 19,19 trilyon RMB (2,7 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %5,6 artış kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %5,8 ve %8,5 artış gösterdi.

Yalnızca Mayıs ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %0,05 artış kaydettiği görüldü.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

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