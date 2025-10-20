 |  Giriş 
Çin’de sabit varlık yatırımları 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde %0,5 düştü

Pazartesi, 20 Ekim 2025 11:15:12 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %0,5 düşüşle 37,15 trilyon RMB (5,2 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %1,1 artış kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %3,7 ve %4 artış gösterdi.

Yalnızca Eylül ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %0,2 azaldığı görüldü.


