Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde %3,96 düştü

Pazartesi, 30 Mart 2026 09:54:54 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %3,96, %6, %0,02, %0,69 ve %3,27 düşüş kaydetti.

Sadece Şubat ayında ise koklaşabilir taş kömürü ortalama alım maliyetleri aylık %0,93 artarken, metalürjik kok, yerel demir cevheri, ithal demir cevheri ve ithal hurda ortalama alım maliyetleri önceki aya kıyasla sırasıyla %0,21, %3,34, %1,59 ve %1,34 geriledi.


