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Çin’de elektrikli araç satışları 2025 yılında toplam araç satışlarının %20’sine ulaşacak

Çarşamba, 04 Kasım 2020 15:42:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

3 Kasım’da Danıştay’ın açıkladığı elektrik araç sanayine yönelik kalkınma planına göre, 2025 yılına kadar Çin’deki araç satışları içinde yenilenebilir enerjiyle çalışan araç satışlarının payı %20’ye yükselecek ve tamamen elektrikli araçlar yeni araç satışlarının büyük bir kısmını oluşturacak.

2 Kasım’da, Şanghay plakalı olmayan araçlar için yeni uygulamalar getirildi, buna göre söz konusu araçların Cumartesi-Pazar ve resmi tatiller dışında sabah 7 ve akşam 20 arasında bazı yolları kullanması mümkün olmayacak. Böylece plakaları diğer eyaletlerden olan araç sahipleri araçlarını satıp, Şanghay plakası almanın kolay yolu olarak elektrikli araç satın alacak.

Çin’de yenilenebilir enerjiyle çalışan araç üretiminde patlama yaşanması, bunun da çelik talebini artırması bekleniyor.


Etiketler: Çin  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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