Çin’de ekskavatör satışları Ocak ayında %97,2 arttı
Çarşamba, 10 Şubat 2021 15:29:55 (GMT+3)
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Şanghay
Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında Çin’deki 25 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları yıllık bazda %97,2 artarak 19.601 adet oldu. Bu seviye, iç piyasaya yıllık %106,6 artışla 16.026 adet ve dış piyasalara da yıllık %63,7 artışla 3.575 adet yapılan ekskavatör satışından oluşuyor.
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